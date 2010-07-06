В МИД Украины считают конфликт с Ланге исчерпанным

В МИД Украины считают исчерпанным инцидент, произошедший с руководителем украинского отделения Фонда Конрада Аденауэра Ником ЛАНГЕ в аэропорту «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Что касается конфликта с господином ЛАНГЕ, я хотел бы отметить, что все стороны данного инцидента пришли к согласию, что конфликт является исчерпанным», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он также сообщил, что состоялся разговор с Н.ЛАНГЕ, в ходе которого было «найдено понимание и стороны согласились, что данный инцидент уже исчерпан».

На вопрос об официальных причинах отказа во въезде Н.ЛАНГЕ, А.ДИКУСАРОВ сказал, что на эти вопросы должны отвечать также и правоохранительные органы, «поскольку мы занимаемся немного иной плоскостью и стороной этого дела».

А.ДИКУСАРОВ отметил, что, несмотря на негативные комментарии, которые появились в масс-медиа в связи с инцидентом вокруг Н.ЛАНГЕ, украинско-немецкие отношения остаются партнерскими и ориентированными на результативное сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Н.ЛАНГЕ на протяжении 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

30 июня заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявила, что службы, не пропускавшие в Украину Н.ЛАНГЕ, имели очень серьезную аргументацию относительно своих действий.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и перемены в Украине, произошедшие после его прихода к власти.