Забужко: при власти – люди, которые знают лишь, как “украсть и убежать”

Известная украинская писательница Оксана ЗАБУЖКО считает, что в Украине “при власти – люди малообразованные, которые реально разбираются лишь в том, как “украсть и убежать”.

Об этом О.ЗАБУЖКО заявила в интервью УНИАН.

“Скажите мне, кто за все эти годы предложил программу хоть каких-то реформ? - спрашивает писательница. - Популярных, непопулярных, удачных, неудачных – другое дело. Но даже серьезные дискуссии на эту тему не поднимались ни разу: что мы вот уже 19 лет продолжаем жить в УССР, в той же системе, только местами подшитой новыми заплатами, давайте же, наконец, ее перестраивать!”.

“Посмотрите, хотя бы на те же харьковские соглашения. То, как они принимались, – это же позор для любой цивилизованной страны, - считает О.ЗАБУЖКО. - А эти парни даже не понимают, в чем позор. Прошу прощения, на каком основании группа пацанов с баблом решает за несколько часов за закрытыми дверями, как на блатном сходняке, судьбу целой 46-миллионной нации до 2042 года? Да кто вы такие, холера ясная – африканские князьки? Где в современной политике, кроме третьемировых феодальных диктатурок, такое творится? Потом они оправдывались, что у них не было другого выхода. Допустим – но даже если это так, то эти соглашения должны были в течение нескольких месяцев быть предметом публичных дебатов, юридических и экономических брейн-штурмов, консультаций с независимыми специалистами - это же не шутки, такого масштаба решения! А эти спрятали страну в карман - и, что называется, “порешали вопросы”.

По ее убеждению, “это - не политика, это - элементарный бандитизм, просто “в особо крупных размерах”. Эти наши “власть предержащие” никак не поймут простой истины: что реальная власть – это не только деньги, это – синтез денег и знания. Потому что только знание способно обеспечить успешную политическую стратегию – ту, которой не купишь у московских политтехнологов, которые в очередной раз приедут тебе наплести басен, как выиграть выборы в чужой им стране. А у нас при власти – люди малообразованные, которые реально разбираются лишь в том, как “украсть и убежать”.

При этом на вопрос “Чувствуете ли вы, что в стране есть оппозиция?”, О.ЗАБУЖКО ответила: “Нет, не чувствую. Где она? Если бы в парламенте была оппозиция, то ратификация харьковских соглашений не состоялась бы. Когда тем же депутатам нужно было защищать свои карманы, то они блокировали щитовую, и когтями, зубами выдирали себе нужное решение. А как нужно было защищать Украину, то все закончилось одной шашкой ПАРУБИЯ – жалко сыгранным фарсом. Отвратительно это зрелище – когда люди берутся делать вид политической оппозиции, будучи, на самом деле, конкурентами по дерибану”.

По мнению писательницы, реальная оппозиция должна вызреть в обществе вне границ нынешнего политикума.

“Что власть, что “оппозиция” – весь наш политикум не выполняет надлежащие ему общественные функции. По “социальной генетике” – это люди, которые вышли из правящей прослойки начала 90-х, где произошло срастание бывшей партийно-советской номенклатуры и криминала. И от этого срастания родился тот класс, который себя сегодня гламурно называет “политической элитой”. Тогда как по своему образованию, культуре, жизненному опыту эти люди, в принципе, очень слабо себе представляют, что такое государственная политика – в любой сфере”, - считает О.ЗАБУЖКО.

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