Янукович открыл торгово-развлекательный комплекс в Астане
08:48, 06 июля 2010Политика
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Отмечался День столицы Казахстана
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в торжественном открытии торгово-развлекательного комплекса «Хан Шатыр» в Астане, которое состоялось в рамках празднования Дня столицы Казахстана.
Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Президента.
Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Казахстане для участия в мероприятиях 27-го заседания ЕврАзЭС.
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