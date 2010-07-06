Янукович открыл торгово-развлекательный комплекс в Астане

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в торжественном открытии торгово-развлекательного комплекса «Хан Шатыр» в Астане, которое состоялось в рамках празднования Дня столицы Казахстана.

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Президента.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Казахстане для участия в мероприятиях 27-го заседания ЕврАзЭС.