В Украине станет больше несертифицированной еды?

Госпотребстандарт Украины поддерживает необходимость создания в Украине новой системы контроля качества и безопасности продовольственной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом заявил председатель комитета Олег ПОВОЛОЦКИЙ в ходе расширенного заседания оллегии Госпотребстандарта 1 июля т.г.

По его словам, такая система контроля должна быть создана на базе европейского опыта, который предусматривает принятие ряда технических регламентов на пищевую продукцию, внедрение стандартов «Кодекса Алиментариус» и создание соответствующей национальной современной инфраструктуры. При этом О.ПОВОЛОЦКИЙ подчеркнул важность соблюдения обязательств, которые взяла на себя Украины в рамках ВТО.

«Руководство Госпотребстандарта считает целесообразным применить взвешенный подход, который базируется на поэтапном сокращении на протяжении 2010–2011 гг. перечня пищевой продукции, которая подлежит обязательной сертификации», - отмечается в сообщении пресс-службы.

В Госпотребстандарте напомнили, что в мае 2010 г. комитет подал в Минэкономики разработанные проекты законов («О государственном рыночном надзоре», «Об общей безопасности продукции», «Об ответственности поставщика за дефектную продукцию», «О внесении изменений в некоторые Законы Украины»), которые направлены на недопущение на украинский рынок некачественной продукции и на обеспечение надлежащего уровня качества и конкурентоспособности отечественных товаров.