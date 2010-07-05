Регионал увидел, что БЮТ превращается в «охотника за головами»

Народный депутат Украины от Партии регионов Артем ЩЕРБАНЬ считает, что фракция БЮТ пошла по ошибочному пути, требуя отставки Сергея ТИГИПКО с должности вице-премьер-министра Украины.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

«БЮТ превращается в «охотника за головами», вместо того чтобы впрягаться в общее дело», - отметил депутат.

По его словам, вместо того чтобы «впрягаться в общее дело» и вытягивать страну из кризиса, который «сначала проспала, а потом усугубила их лидер, будучи на посту премьер-министра, фракция превратилась в группу товарищей, охотящихся за «головами». «Ситуация будет выглядеть совсем глупо, если припомнить какие дифирамбы еще недавно пела Юлия Владимировна многим из тех политиков, чьей отставки так активно требуют ныне в БЮТ», — заявил А.ЩЕРБАНЬ.

Он убежден, что оппозиции нужно для начала научиться признавать свои ошибки, а уже потом аргументировано предъявлять претензии другим. «Это больше смахивает на болезненный инфантилизм, когда во всех бедах обвиняют кого угодно, кроме себя самого. Такое поведение трудно назвать ответственным и - что главное - уместным в свете тех вызовов, которые стоят ныне перед Украиной», — подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении С.ТИГИПКО от должности вице-премьер-министра.

Автором проекта постановления, реквизиты которого размещены на сайте Верховной Рады, является народный депутат от БЮТ Ольга БОДНАР.

Согласно объяснительной записке к документу, депутат настаивает на увольнении С.ТИГИПКО, потому что он был назначен на должность «с нарушением Регламента Верховной Рады Украины, без обсуждения в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления».

О.БОДНАР является также автором постановления об освобождении Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, которое было принято парламентом 2 июля.