К проекту Налогового кодекса поступило 5,5 тысяч предложений

К проекту Налогового кодекса для рассмотрения во втором чтении поступило 5,5 тыс. предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов.

По словам спикера, Комитет по вопросам налоговой политики и таможенной политики направил ему письмо о том, что комитет продолжает получать предложения к данному проекту документа.

В то же время В.ЛИТВИН заметил, что, в соответствии с действующим законодательством, все поправки должны были поступить до 1 июля.

«Времени было чрезвычайно много», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля В.ЛИТВИН заявил, к проекту Налогового кодекса поступило такое количество поправок, что Верховная Рада должна рассматривать его во втором чтении 11 дней.

Справка УНИАН. 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

Оппозиционные политики подвергли острой критике многие положения проекта Налогового кодекса.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не получит поддержки в Верховной Раде, и нуждается в серьезной доработке.