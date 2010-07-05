Тимошенко: мы просим МВФ не кредитовать власть Януковича

Юлия Тимошенко заявляет, что оппозиционное правительство на внеочередном заседании 5 июля планирует принять текст обращения к Международному валютному фонду с призывом отказаться от кредитования украинской власти.

"Мы будем принимать открытое обращение к Международному валютному фонду не предоставлять Януковичу эти деньги потому, что они хотят использовать эти деньги на возвращение 5,4 млрд. долл. компании "Росукрэнерго" и, по сути, задействовать их в мощной коррупции", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ТВi.

По ее словам, соответствующее обращение будет направлено всем лидерам государств, которые являются учредителями Международного валютного фонда. "Мы разложим всю эту ситуацию полностью. Мы покажем, что сегодня Янукович сознательно проиграл суд, который должен быть в пользу Украины", - подчеркнула экс-премьер, как сообщает ее официальный сайт.

Юлия Тимошенко еще раз подчеркнула, что выполнение решения Стокгольмского арбитража по возвращению природного газа компании "Росукрэнерго" повлияет на выплату пенсий и заработных плат, на стабильности национальной валюты, на состоянии золотовалютного резерва Украины.

"Один из судей Стокгольмского суда сообщил средствам массовой информации, он был поражен тем, как Украина сдает свои национальные интересы в Стокгольмском суде. Я напомню, что суть Стокгольмский арбитраж - это фиксировать договоренности между сторонами. Они не судят в классическом смысле этого слова, а по сути фиксируют договоренности между сторонами ", - подчеркнула Юлия Тимошенко.