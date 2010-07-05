Тимошенко: если бы не фальсификации - мы абсолютно точно победили

Юлия Тимошенко рассчитывает, что народ не позволит властям в будущем использовать фальсификации результатов выборов.

"Фальсификация рано или поздно, как в средствах массовой формации, так и на избирательных участках, рано или поздно из Украины уйдет. Украина будет становиться взрослее с точки зрения демократии, я верю в то, что каждые последующие выборы все же будут более честными, чем были последние президентские ", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ТВi.

Экс-кандидат в Президенты Украины также считает, что ее результат на последних выборах главы государства нельзя считать проигрышным. "Народ поставил отметки всем политикам, которые принимали участие в президентских выборах. И то, что мы в очень сложной ситуации - экономической, финансовой, политической, со всей фальсификацией оппонентов, все же достойно держали свою позицию. Если бы не фальсификации - мы абсолютно точно победили, и это говорит само за себя. Наш результат был не проигрышным Наш результат был достойный и убедительный ", - цитирует ее официальный сайт.

Отвечая на вопрос, планирует ли она участвовать в следующих президентских выборах, Юлия Тимошенко сказала: "Я хочу сказать, что народ Украины мудрее политиков, он будет выбирать ... Я верю абсолютно точно в то, что цели, которые ставлю для себя в политике - честные, чистые и они нужны стране. Эти цели - построить такую страну, которая понравится всем гражданам нашего государства и которой мы будем гордиться, когда будем выезжать за границу или вести дискуссии с другими странами ... Я хочу эти честные цели воплотить в жизнь ".

"Не может Украина - мощное, европейское государство - плестись в хвосте цивилизации. Я не хочу, чтобы так было, поэтому я верю в свои силы, верю в силы команды, особенно сейчас, когда она очищается от всех случайных людей и верю в миссию Украины в мире - нести новое качество жизни для своих людей, а кто будет Президентом - определят люди ", - подчеркнула Юлия Тимошенко.