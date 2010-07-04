Министр: в Украине идет процесс закрепления гражданских свобод

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что Украина состоялась как демократическое государство, «что подтвердили последние президентские выборы». На этом он акцентировал во время выступления на юбилейном саммите «Сообщества демократий» - встрече высокого уровня стран-участниц, которая проходила в польском Кракове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, К.ГРИЩЕНКО отметил, что сейчас в украинском обществе «идет процесс закрепления гражданских свобод как приоритетной ценности для большинства граждан». «Этот тренд будет тем устойчивее, чем больше в политике и других сферах общественной жизни будет молодежи, которая является главным носителем соответствующих ценностей», - подчеркнул министр.

Он также заверил собравшихся, что в Украине «нет никаких проблем со свободой слова, а политики, как из числа причастных к власти, так и из оппозиционного лагеря, чаще, чем в других развитых демократических странах, принимают участие в ток-шоу в прямом эфире, которые за популярностью преобладают другие телевизионные программы».

Саммит в Кракове посетили делегации из более чем 50 стран. Среди участников встречи -Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН, министры иностранных дел Польши, Швеции, Канады, Черногории, Уругвая, Монголии, Литвы, Кении, Грузии и других стран со всех континентов.