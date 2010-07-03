Томенко знает «ключевую причину» увольнения Семиноженко

20:12, 03 июля 2010
Политика
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"Власть признала свою ошибку"

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что освобождение от должности вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО доказало нелепость кадровой политики правительства и отсутствие четкой гуманитарной политики власти.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Это освобождение доказало, что у власти до сих пор нет понимания, которой будет гуманитарная политика. И заявление о том, что, возможно, не будет должности гуманитарного вице-премьера, подтверждает, что власть не имеет понятия, что такое гуманитарная политика», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО считает позитивным тот факт, что общество среагировало на неадекватные заявления бывшего вице-премьера В.СЕМИНОЖЕНКО относительно продвижения интересов другого государства – России.

В то же время, отметил он, как свидетельствует ситуация, ключевой причиной освобождения стала борьба за влияние на сферу использования бюджетных средств, прежде всего в системе здравоохранения.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что свыше 20 млрд. грн. из государственного бюджета используется на закупку лекарственных средств. Кроме того, добавил он, существует также вопрос получения гуманитарной помощи и заинтересованность к нему имеют очень много должностных лиц.

«Я не удивлюсь, если в ближайшее время мы узнаем, что в части использования серьезных финансовых потоков был конфликт не только между высокопоставленными должностными лицами, но и детьми этих высокопоставленных должностных лиц», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также добавил, что власть освобождением В.СЕМИНОЖЕНКО, «хоть и молча, но признала свою кадровую ошибку».

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада Украины освободила В.СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.

За принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале. Освобождение В.СЕМИНОЖЕНКО поддержали как фракции коалиции, так и оппозиции.

За освобождение В.СЕМИНОЖЕНКО проголосовали 153 из 172 народных депутатов из фракции Партии регионов, 120 из 155 членов фракции БЮТ, 57 из 72 членов фракции НУ-НС, 18 из 20 членов фракции Блока Литвина, в полном составе фракция КПУ и трое из четырех внефракционных депутатов.

Проект соответствующего постановления был внесен на рассмотрение ВР народным депутатом от БЮТ Ольгой БОДНАР.

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключил, что должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам может быть отменена. По его словам, принятое парламентом решение об отставке В.СЕМИНОЖЕНКО отвечает требованиям Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по сокращению государственного аппарата.

 

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