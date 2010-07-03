Клюев насчитал 6 тысяч замечаний к Налоговому кодексу Азарова

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет, что после принятия проекта Налогового кодекса в первом чтении в Верховную Раду поступило свыше 6 тысяч замечаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя руководителя правительства, по его мнению, при доработке проекта Налогового кодекса важно реализовать приоритеты программы реформ.

«Необходимо выполнить те задачи, которые поставил перед властью Президент. Для нас важно мнение представителей бизнеса, всех налогоплательщиков, ведь одна из главных задач запланированных реформ - развитие отечественной экономики», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что эти вопросы обсуждались с руководителями фракций парламентской коалиции при участии представителей правительства и общественных организаций.

«Проект кодекса сосредоточил внимание на стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, усовершенствовании амортизационной политики», - отметил первый вице-премьер.

Однако, по его убеждению, в соответствии с предложениями общественности, следует улучшить государственную налоговую регуляцию и улучшить условия работы предпринимателей и инвесторов. А.КЛЮЕВ объяснил, что речь идет о льготах и гарантии инвесторам, улучшении условий кредитования и тому подобное.

«Один из главных приоритетов, который необходимо усилить в проекте Налогового кодекса, это поддержка отечественного товаропроизводителя", - отметил он и прибавил, что правительство соглашается с предложениями о послаблении налогового администрирования.