Госуправделами обвиняют в саботаже указов Президента

Государственное управление делами (ГУД) саботирует выполнение указов Президента о создании на базе государственных резиденций и организаций национальных природных парков (НПП) «Залесье», «Белоозерский» (Киевская область) и «Синегора» (Ивано-Франковская область).

Как сообщили УНИАН в ВГО «Национальный экологический центр Украины», эти парки должны быть созданы на территориях бывших закрытых охотничьих хозяйств ГУД.

По данным экологов, своим письмо ГУД проинформировало Национальный экологический центр Украины, что на данный момент указы Президента Украины от 11 декабря 2009 года №1048 «О создании национального природного парка «Белоозерский» и №1049 «О создании национального природного парка «Залесье», от 21 декабря 2009 года №1083 «О создании национального природного парка «Синегора» находятся на доработке в соответствующих структурных подразделениях Администрации Президента Украины, Кабинета министров и Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

В то же время, экологи напоминают, что в соответствии с законодательством указы Президента должны быть приведены в действие в 6-месячный срок. При этом в сообщении отмечается, что указ Президента не может находиться на доработке, если его не отправил на доработку сам Президент.

“Такие действия ГУД никак не способствуют имиджу Украины в Европе и интеграции ее в Евросоюз, поскольку одним из требований ЕС является доведение площади природно-заповедного фонда (ПЗФ) страны до 10-12% от ее территории. Сейчас же площадь ПЗФ Украины насчитывает около 5% от площади государства. Этого совсем недостаточно для осуществления эффективных природоохранных программ в стране, которая содержит 35% всего биоразнообразия Европы (занимая при этом 6% ее площади)”, - говорится речь в сообщении ВГО.

Справка УНИАН. 11 декабря 2009 года тогдашний Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указы о создании ряда национальных природных парков, среди которых «Залесье», «Белоозерский» и «Синегора».

В частности, национальный природный парк "Залесье" должен быть создан на территории Броварского района Киевской области и Козелецкого района Черниговской области. К территории "Залесья" должно быть согласовано в установленном порядке включение 14836 га земель государственной собственности, которые изымаются у государственной организации "Резиденция "Залесье" и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование.

На территории Переяслав-Хмельницького района Киевской области и Каневского района Черкасской области должен быть создан национальный природный парк "Белоозерский".

В его территорию необходимо включить 7014,44 га земель государственной собственности, которые изымаются у государственной организации "Лесное хозяйство "Белоозерске" и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование.