Форум Сообщества демократий принял резолюцию по Украине

Парламентский форум Сообщества демократий, который только что завершился в Кракове (Польша) принял отдельную резолюцию относительно ситуации в Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил вице-премьер-министр – министр иностранных дел оппозиционного правительства Борис ТАРАСЮК.

"Эта политическая резолюция была одобрена всеми парламентариями со всех стран мира, которые входят в Парламентский форум. В частности, хотел бы выделить следующее. Эти резолюции одобрены консенсусом депутатами, присутствующими на форуме. Украинскую власть призывают поддерживать демократические принципы и верховенство права с особым акцентом на свободу высказываний и мирных собраний в Украине", - сообщил Б.ТАРАСЮК.

Кроме того, по его словам, Парламентский форум Сообщества демократий призывает коалицию большинства и правительство не подрывать независимость судебной ветви власти. "Содержится призыв провести свободные и справедливые местные выборы 31 октября 2010 года. Парламентский форум призывает украинскую власть направить на экспертизу в Венецианскую комиссию проект закона о местных выборах, который был одобрен Верховной Радой в первом чтении", - отметил вице-премьер оппозиционного правительства.

Б.ТАРАСЮК также сообщил, что Парламентский форум Сообщества демократий выразил обеспокоенность относительно политических запугиваний представителей оппозиции в Украине. "Резолюция также содержит призыв осуществить экономические реформы, которые были бы направлены, в частности, на борьбу с коррупцией. Кроме того, Парламентский форум призывает украинскую власть способствовать созданию условий для деятельности гражданского сектора в Украине, а также не прибегать к заявлениям, которые могут вызывать разжигание этнической нетерпимости и разделения общества в Украине", - прибавил он.

По словам вице-премьера оппозиционного правительства, парламентарии Сообщества демократий призывают украинскую власть не вмешиваться в деятельность украинских и международных правительственных институций, которые функционируют на территории Украины. "Парламентарии призывают действующую украинскую власть продолжать и поддерживать существующие региональные институты, которые направлены на развитие международного сотрудничества и защиту демократии в регионе Центральной и Восточной Европы", - отметил Б.ТАРАСЮК.

"Последним пунктом этой резолюции Парламентский форум призывает все правительства, принимающие участие в деятельности Сообщества демократий, постоянно отслеживать ситуацию с демократическими процессами в Украине", - сказал вице-премьер оппозиционного правительства.

Б.ТАРАСЮК сообщил, что как участник Парламентского форума направит эту резолюцию украинскому правительству, Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, Верховной Раде и оппозиционному правительству.