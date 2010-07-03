Тимошенко хочет, чтобы мир «деликатно наблюдал» за Украиной

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что одной из главных задач ее команды в оппозиции является сотрудничество с гражданским обществом, усиление развивающих его институтов и верховенство права.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня во время дискуссии на Встрече высокого уровня в Кракове она отметила: "Наша политическая команда хочет дать альтернативу тому, что исповедует новая власть. Мы видим, что сегодня это нужно нашей стране. Сегодня это то, на чем мы делаем наши акценты".

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня для стран, где есть основы демократии, традиции и которые являются недостаточно сильными, чтобы иметь возможность себя защитить, "чрезвычайно важно, чтобы мир деликатно, если это так можно сказать, проводил наблюдение, как проходят процессы в таких странах".

"В Украине эту функцию выполняет Парламентская Ассамблея Совета Европы, а именно Мониторинговый комитет, который держит все составляющие развития, верховенства права, гражданского общества, главные и базовые ценности, которые должны быть в основе развития страны", - констатировала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для постсоветских стран, которые тяжело выходят из состояния авторитаризма и диктатуры, очень важно, чтобы мир правильно оценивал, чтобы правильно и своевременно давал советы, и главное – чтобы эта оценка не исповедовала двойных стандартов".