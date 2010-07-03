Тимошенко в Кракове рассказала про «специальную миссию женщины»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что специальная миссия женщины - “нести в циничный мир политики, циничный мир бизнеса свою составляющую чести, совести, добра, ответственности”, от чего миру “обязательно станет лучше”.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня во время дискуссии на Встрече высокого уровня в Кракове.

Как заметила лидер БЮТ, женщина “филигранно владеет интеллектуальными знаниями. Но в то же время привносит в каждое дело душу, тепло, справедливость, честь, ответственность. И поэтому борьба мужчин больше выглядит как борьба за власть, а борьба женщин выглядит больше как борьба за справедливость, за гармонию, за правду. И, собственно, сочетание этих двух составляющих в гармоничном союзе может родить новое качество для мира”.

“Если мы говорим, что мир далек от совершенства, то он несовершенен именно потому, что во многих сферах и направлениях нашей жизни не хватает качественной женской составляющей. Так же, как родить ребенка естественном путем не может мужчина без женщины, а женщина без мужчины, так же и более совершенный мир невозможно родить, если не будет гармоничного мужского и женского начала в совершенствовании этого мира”, отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она “прошла в своей стране немалые испытания, в том числе и революциями, и властью, и репрессиями, и тюрьмой, и оппозицией”. “По сути, я успела за короткий срок пребывания в политике почувствовать на своей собственной жизни как ответственность власти, так и жестокость власти по отношению к оппозиции. Как свидетельствует история, в частности, Помаранчевой революции, там где мужчины бывают непоследовательными, женщины последовательны, там, где мужчины ломаются, женщины могут выстоять, там, где мужчины идут на сомнительные компромиссы, женщины могут сделать эти компромиссы совместимыми с ценностями. Поэтому сложная у нас задача, дорогие женщины, еще и потому, что наш опыт говорит о том, чтобы пройти в мир большой высокой политики, в мир высокого большого бизнеса, в мир эффективного гражданского общества нам с вами надо иметь на порядок больше сил, интеллекта, уверенности, веры, убеждений, чем это необходимо мужчинам”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что возлагает большие надежды на “сегодняшнее собрание демократического сообщества, поскольку один из пунктов повестки дня – это составление Дорожной карты, как сделать все институты за укрепление демократии в мире более эффективными”.

Лидер БЮТ выразила убеждение, что сегодня для Украины это “эффективная составляющая повестки дня, поскольку сегодня в Украине изменилась власть после Помаранчевой революции и мы наблюдаем, как начинает возвращаться после свободы (а мы сделали хороший глоток свободы после постсоветского засилия) авторитаризм в нашу страну. И для того, чтобы не быть как представитель оппозиции необъективной, я вам приведу только две цитаты. Первая цитата премьер-министра нашей страны: "Не женское дело заниматься реформами" и вторая цитата Президента Украины: "Женщина должна уйти на кухню". Это только то, что касается женщин, а в действительности это касается Украины. Поэтому я хочу сегодня сделать свой вклад в определенные советы, как бороться за демократию в действительности и как в действительности демократиям побеждать, объединяя усилия и женщин, и мужчин”.