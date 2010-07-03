Скандал вокруг Ланге: Грищенко попрекнет Берлин тысячами украинцев?

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в понедельник, 5 июля, обсудит со своим немецким коллегой Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ «досадный инцидент» с руководителем украинского представительства фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ.

Об этом министр сообщил в прямом эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«В понедельник я буду в Германии, я буду встречаться со своим коллегой – министром иностранных дел. То, что я говорю здесь, я скажу там. Я выслушаю, конечно, аргументы и той стороны. Мы будем встречаться и с депутатами Бундестага. Это нужно обсуждать. Мы не та страна, которая лишь выслушивает мнения из-за границы», - отметил К.ГРИЩЕНКО. По его словам, Украина ведет диалог с теми, кто хочет понять, какие процессы происходят в нашей стране. «Они не простые, но строятся на одном – мы строим не демократию по подсказкам извне, мы выслушиваем рецепты, предложения, которые поступают, мы изучаем опыт стран», - отметил министр.

Говоря непосредственно о ситуации, которая возникла с немецким экспертом в аэропорту “Борисполь”, К.ГРИЩЕНКО назвал это досадным инцидентом.

«Действительно, сидеть в аэропорту, как тысячам наших граждан приходится в немецких аэропортах сидеть, пока там выясняют, какие к ним имеют претензии, всегда неприятно», - заметил министр.

В то же время, подчеркнул К.ГРИЩЕНКО, рядовые украинские граждане не могут рассчитывать на такой резонанс. «Но их тысячи, и они иногда не знают, каким образом им обратиться за помощью. Мы пытаемся, но не всегда у нас выходит диалог с властью как этой (Германии), так и других стран», - отметил он.

По словам К.ГРИЩЕНКО, «эту страницу мы перелистали» и Украина должна продолжать сотрудничество с неправительственными организациями, вести с ними диалог, построенный на принципах демократии и взаимного уважения.

Министр подчеркнул, что Украина ценит помощь, которую предоставляют ей иностранные неправительственные организации по установлению демократии, распространению объективной информации о процессах, которые происходят в стране и за ее границами.

«Мы также ценим, что во многих случаях люди это делают жертвенно. Они едут в страну, которую они, только прибывая в Киев, начинают познавать, только здесь они осознают, что, по-видимому, и кухня другая, и много чего отличается в ментальности людей, с которыми они общаются. Мы ценим эти усилия», - отметил министр.

Также, по словам К.ГРИЩЕНКО, Украина ценит и финансирование различных, в том числе политических проектов в Украине. «Эти средства по большей части идут на благородные цели, но я думаю, что каждое государство должно внимательно следить за тем, чтобы эта помощь не превращалась в менторство и попытку навязать свое собственное мнение там, где это мнение должны формировать», - подчеркнул министр, отметив, что это очень «тонкая вещь».

Он сообщил, что по его поручению в Министерстве иностранных дел Украины состоялись встречи с послами четырех стран, где украинская сторона довела свое мнение, что было бы желательно, чтобы в Украине этическая составляющая процесса предоставления неправительственными структурами помощи не отличалась от стандартов других стран, в частности Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Н.ЛАНГЕ на протяжении 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

30 июня заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявила, что службы, которые не пропускали в Украину Н.ЛАНГЕ, имели очень серьезную аргументацию относительно своих действий.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые состоялись после его прихода к власти.