«Никому неизвестный мужик» Кулиняк готов встретиться со Скрипкой

Министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК заявляет, что всегда готов к встрече со «свободными художниками, но это культура, которая сегодня справляется сама».

Об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве за сто дней работы министерства.

«Мы творческих людей собираем постоянно. Собираем руководителей национальных коллективов, цирка, профсоюзов. Например, сегодня у нас совещание с руководителями учебных заведений», – сказал министр.

На вопрос корреспондента УНИАН, не собирается ли министр встретиться с ведущими представителями творческой среды, чтобы обсудить проблемы культуры, поскольку некоторые из них, в частности Олег СКРИПКА, Лесь ПОДЕРВЯНСКИЙ называют само министерство «архаичным», а министра - «никому не известным мужиком», В.КУЛИНЯК ответил: «Понимаете, Олег СКРИПКА не принадлежит к сфере управления Министерства культуры. Вы можете назвать это архаизмом, Бог с ним, но я не могу, например, сказать герою Украины господину ВАНТУХУ: «Знаете, Мирослав Михайлович, у вас есть много проблем, но мне нужно встретиться с Лесем ПОДЕРЕВЛЯНСКИМ (министр несколько раз неправильно называл фамилию известного украинского писателя - УНИАН) и Олегом СКРИПКОЙ, а затем я встречусь с вами». Я этого пока сделать не могу”.

«Я с ними обязательно встречусь, но сейчас нужно решить вопросы, которые в сфере культуры, коллективов, которые принадлежат к управлению Министерства культуры”, - сказал М.КУЛИНЯК.

Министр сознается, что тоже когда-то работал в коллективе, играл народную музыку. «И также не знал, кто у нас министр культуры. И это нормально», - считает он.

В то же время замминистра Ольга БЕНЧ добавила, что когда О.СКРИПКА получал дотацию на фестиваль «Країна мрій», то не называл министерство архаичным, а когда его народ просит выступить, то Министерство культуры не в состоянии оплатить гонорар, который хочет он.

“Передайте СКРИПКЕ, - попросила О.БЕНЧ, - что он интерпретирует на основе народных канонов и народных традиций, за которые народ никогда деньги не брал, и если он хочет развивать молодежь и народ, то пусть не просит у Минкульта такой гонорар, который государство не может оплатить. А ПОДЕРЕВЯНСКОМУ передайте, что Министерство культуры опекается классическими вековечными традициями, а он еще пока в такую не входит”.