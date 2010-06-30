Законопроект о запрете деятельности экстрасенсов заколдовали?

Народный депутат Украины Валерий ДУБИЛЬ (фракция БЮТ) заявляет, что инициативная депутатская группа по введению запрета деятельности экстрасенсов, знахарей и гадалок не планирует отзывать соответствующий законопроект , требует от руководства парламента его включения в повестку дня и скорейшего принятия в сессионном зале.

Об этом В.ДУБИЛЬ заявил в комментарии УНИАН.

«Законопроект был зарегистрирован 13 апреля этого года, то есть все сроки рассмотрения в Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации уже истекли», – сказал В.ДУБИЛЬ.

По его мнению, затягивание с рассмотрением и принятием законопроекта связано с влиянием некоторых сил, которые не заинтересованы в запрете колдовской деятельности. «Среди таких сил – и телеканалы, которые транслируют программы наподобие «Битвы экстрасенсов». Конечно, не все готовы вот так взять и отказаться от этого», – добавил депутат.

В.ДУБИЛЬ уверен, что при рассмотрении законопроекта будет ощущаться значительное сопротивление в парламенте. «И уже первая реакция даже на регистрацию этого законопроекта доказала это», – пояснил он.

Вместе с тем, депутат вновь подчеркнул, что Верховная Рада Украины должна как можно быстрее признать колдовскую деятельность незаконной, предусмотреть за её осуществление административную ответственность, а также запретить любую рекламу, трансляцию передач, направленных на пропаганду этой мистической сферы. «Это ненормально ни с точки зрения науки, ни с точки зрения здравого смысла, но это разрешено в стране, поскольку не запрещено законом, хотя большинство общества расценивает такой вид деятельности как разновидность мошенничества», – подчеркнул В.ДУБИЛЬ.

«Всё, что делается на благо народа, должно найти свою поддержку в Верховной Раде, поскольку данный законопроект направлен на защиту людей от деятельности разного рода экстрасенсов и знахарей, он должен быть поддержан и в зале, а каким на практике станет запрет – экономическим или фактическим – покажет время», – отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 6299 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (о запрете деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов и услуг по предсказанию будущего (судьбы))». Законопроект инициировали народные депутаты Павел УНГУРЯН (БЮТ), Валерий ДУБИЛЬ (БЮТ), Юрий БУТ (НУ–НС), Григорий СМИТЮХ (Партия регионов), Светлана ШМЕЛЁВА (КПУ), Николай РУДЧЕНКО (Блок Литвина), Евгений ЦАРЬКОВ (КПУ).

20 апреля Конгресс астрологов Украины призвалнародных депутатов пересмотреть законопроект. «Мы выражаем обеспокоенность в связи с определением астрологии как инструмента нарушения здоровья нации и предлагаем пересмотреть предложенную редакцию законопроекта, исключив из неё слово "астролог"», – говорилось в заявлении конгресса.

В связи с регистрацией законопроекта о запрете деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов и услуг по предсказанию будущего одесские маги, знахари и экстрасенсы выступили с инициативойсоздания профессионального союза специалистов эзотерических знаний для отстаивания своих интересов .

«Профсоюз создаётся с целью не только отстаивания прав, но и с целью урегулирования нашей деятельности. Профсоюз возьмёт на себя ответственность за аттестацию и контроль за профессиональной и корпоративной этикой (в рамках профсоюза), что приведёт к повышению качества предоставляемых населению услуг и уровня профессионализма в этой области социальных отношений», – сказал глава инициативной группы специалистов эзотерических знаний, рунолог Юрий ЗАВАЛА.