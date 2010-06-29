Тимошенко обещает децентрализовать "Батькивщину"

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении вести проведение праймериз для избрания лидеров региональных организаций Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Харькове.

"Мы будем переходить, и мы готовимся сейчас принять устав на сентябрьском съезде, где избрание всех лидеров всех уровней будет идти через праймериз, что является очень важным, включая и лидера партии", - сказала лидер ВО "Батькивщина".

Она добавила, что в процессе модернизации партии особое внимание будет уделяться ее децентрализации. "Будем отдавать все возможные полномочия в наши региональные партийные организации, чтобы они имели возможность реально защищать людей, влиять на жизнь людей, формировать новую политику. В том числе на региональном уровне", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула необходимость создания системы партийной учебы. "Мы будем формировать партийную учебу как для молодых лидеров, которые хотят становиться лидерами, так и для проверенных боями партийных кадров", - подчеркнула лидер "Батькивщины".