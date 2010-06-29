Попов объявил конкурс в замы Черновецкого

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил провести конкурсы на замещение должностей начальников главных управлений администрации по здравоохранению, а также по строительству и архитектуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на совещании в столичной горгосадминистрации, где сотрудникам КГГА были представлены новые заместители председателя администрации.

А.ПОПОВ отметил, что соответствующие конкурсы должны состояться максимально демократически и таким образом, чтобы участие в них приняли как можно больше специалистов.

Как сообщал УНИАН, 9 июня стало известно, что вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО подписал поручение, цель которого - проведение комплексной проверки системы управления и финансирования сферы здравоохранения Киева.

По приказу министра здравоохранения Украины Зиновия МИТНИКА создана комиссия по проведению вышеуказанной проверки, которую возглавил первый заместитель министра Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ. Начальнику Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Людмиле КАЧУРОВОЙ поручено обеспечить условия для работы комиссии.

16 июня газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники в мэрии, написала о возможной смене подавляющего большинства руководителей столичных коммунальных предприятий и главков. Газета не исключала, что вскоре заявления об увольнении напишут начальник главка здравоохранения Людмила КАЧУРОВА, начальник главка рекламы Ольга ЩЕПАК и директор КП «Киевреклама» Елена БАКАЕВА.

Относительно сферы градостроения, то достаточно длительное время и.о. начальника Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды был Сергей БРОНЕВИЦКИЙ, который одновременно был и и.о. главного архитектора Киева. Вместе с тем, 29 апреля Министерство регионального развития и строительства Украины заявило, что поддерживает кандидатуру Сергея ЦЕЛОВАЛЬНИКА на замещение должности главного архитектора Киева.

27 мая Киевский городской совет принял решение о создании в составе городской государственной администрации Службы главного архитектора столицы. Согласно решению, службу будет возглавлять главный архитектор столицы, который будет подчиняться Киевскому городскому голове и его заместителю. К функциям Службы главного архитектора столицы, в частности, отнесены контроль над сферой строительства в городе и реализация утвержденной градостроительной политики. В подчинении главного архитектора Киева будет находиться Главное управление градостроения, а также ряд других профильных управлений КГГА.