Новые замы Черновецкого поделили обязанности

Служащим аппарата Киевской городской госадминистрации представлены новые заместители председателя КГГА и направления, которые они будут курировать.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, представление состоялось сегодня утром на закрытом совещании у Киевского городского головы.

Так, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ будет курировать отрасли здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, СМИ.

За заместителем председателя КГГА Анатолием ГОЛУБЧЕНКО закреплены вопросы подготовки и проведения Евро-2012, а также деятельность Главного управления транспорта, ГУ рекламы, Управления ритуальных услуг, Управления туризма.

Заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ будет отвечать за отношения с судами, вопросы внутренней политики, коммунальной собственности; Руслан КРАМАРЕНКО – за вопросы экономики и инвестиций, Главное финансовое управление, земельные вопросы; Александр МАЗУРЧАК – вопросы жилищного и коммунального хозяйства, благоустройства, а также вопросы топлива и энергетики; Александр МЕЩЕРЯКОВ – ГУ жилищного обеспечения, вопросы градостроения и капитальное строительство; Леонид НОВОХАТЬКО – вопросы образования и науки, культуры, труда и занятости, социальные вопросы, работу с ветеранскими и женскими организациями.

Заместитель председателя КГГА, который остался в своей должности, Виктор СИВЕЦ отныне будет отвечать за решение проблем защиты прав потребителей, вопросы торговли и быта, экологии. За заместителем председателя КГГА, который также остался в своей должности, Брониславом СТИЧИНСКИМ остались вопросы документального обеспечения и работы аппарата КГГА, управление делами и деятельность архивов.

Как сообщал УНИАН, 25 июня пресс-служба КГГА сообщила о назначении Киевским городским головой Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ нового состава заместителей председателя КГГА.

В частности, по согласованию с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, заместителями председателя КГГА назначены Р.КРАМАРЕНКО и А.МАЗУРЧАК, которые до этого времени занимали должности заместителей министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Также на должность заместителей председателя КГГА назначены Л.НОВОХАТЬКО, который работал первым заместителем председателя государственного информагентства “Укринформ”, А.МЕЩЕРЯКОВ, который руководил строительной отраслью в Министерстве обороны Украины, и А.ПУЗАНОВ, который был руководителем юридической фирмы.

В то же время от должностей заместителей председателя КГГА освобождены Денис БАС, Валерий МИРОНОВ, Виталий ЖУРАВСКИЙ (в связи с переходом последнего на должность советника Президента Украины).

Также прекращены полномочия врио заместителей городского головы Аллы ШЛАПАК и Игоря ДОБРУЦКОГО.

Ранее первым заместителем председателя КГГА был назначен Александр ПОПОВА, который до этого занимал должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО был переведен на должность заместителя председателя КГГА.