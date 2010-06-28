Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл в Москву с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что сегодня глава украинского правительства встретится с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ в его загородной резиденции в Ново-Огарево.

В ходе встречи Н.АЗАРОВ и В.ПУТИН планируют проанализировать выполнение сочинских договоренностей, достигнутых два месяца назад в ходе заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Также премьер-министр Украины планирует в ходе встречи с российским коллегой поговорить о развитии Севастополя в контексте продления срока пребывания Черноморского флота РФ в этом городе.

Кроме того, Н.АЗАРОВ и В.ПУТИН будут обсуждать и вопрос о подготовке соглашения по транзиту нефти.