Тимошенко пригласила журналистов в гости
"Со следующей недели можете прийти"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на следующей неделе готова пригласить в свой дом журналистов, чтобы они посмотрели, в каких условиях она живет.
Об этом она заявила в эфире программы "Большая политика с Евгением Киселевым" на телеканале “Интер”, отвечая на вопрос о стоимости ее дома.
Лидер БЮТ заметила, что во время избирательной кампании были обнародованы все данные о ее состоянии.
Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что уже приглашала журналистов в свой дом, но готова снова принять их.
"Я повторяю свое приглашение. Со следующей недели можете прийти. Я открыта для всех", - сказала она.
Лидер БЮТ также заметила, что уже неоднократно предоставляла СМИ соглашения об аренде своего дома.
"Мы арендуем этот дом. Мы платим за этот дом честную аренду", - сказала она.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, невзирая на то, что дважды находилась у власти, она не имеет ни одной государственной дачи.
"Я никогда не жила на государственных дачах и никогда жить не буду, потому что я считаю это абсолютно аморальным явлением", - сказала лидер БЮТ.