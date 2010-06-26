Тимошенко пригласила журналистов в гости

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на следующей неделе готова пригласить в свой дом журналистов, чтобы они посмотрели, в каких условиях она живет.

Об этом она заявила в эфире программы "Большая политика с Евгением Киселевым" на телеканале “Интер”, отвечая на вопрос о стоимости ее дома.

Лидер БЮТ заметила, что во время избирательной кампании были обнародованы все данные о ее состоянии.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что уже приглашала журналистов в свой дом, но готова снова принять их.

"Я повторяю свое приглашение. Со следующей недели можете прийти. Я открыта для всех", - сказала она.

Лидер БЮТ также заметила, что уже неоднократно предоставляла СМИ соглашения об аренде своего дома.

"Мы арендуем этот дом. Мы платим за этот дом честную аренду", - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, невзирая на то, что дважды находилась у власти, она не имеет ни одной государственной дачи.

"Я никогда не жила на государственных дачах и никогда жить не буду, потому что я считаю это абсолютно аморальным явлением", - сказала лидер БЮТ.