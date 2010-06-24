Тимошенко уверена, что у нее осталось «гранитное ядро» в ВР

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО допускает, что состав коалиции может увеличиться до 300 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Запорожье, отвечая на вопрос о том, считает ли она возможным в ближайшее время формирование в Верховной Раде конституционного большинства.

"В этом коррупционном бульоне я допускаю все: может быть и 300, и 350", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что хотя ей было "больно увидеть людей без масок в своей фракции - людей, которые за пресловутый миллион долларов поменяли все самое дорогое, что у них было: честь, совесть и имя".

Вместе с тем лидер БЮТ видит в сложившейся ситуации позитивный момент.

"Осталось гранитное ядро - 120 человек, и они в нашей политической силе останутся", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в состав коалиции входят 258 народных депутатов.