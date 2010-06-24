Винницкий отряд Балоги объединяется с ПР
17:58, 24 июня 2010Политика
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В организации - 10 тысяч человек
Винницкая областная организация партии "Единый Центр" намерена объединиться с партийными структурами Партии регионов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя облорганизации "Единого центра" Алексей ГАВРИЛОВ.
«Такое решение было принято на конференции областной организации «Единого центра», - сказал он.
А.ГАВРИЛОВ отметил, что переход будет осуществляться на основе индивидуального вступления в Партию регионов членов «Единого Центра».
«Винницкая облорганизация "Единого центра" планирует завершить процедуру объединения с Партией регионов до августа», - сообщил он.
В настоящее время в Винницкой области насчитывается около 10 тысяч членов партии "Единый Центр".
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