Винницкий отряд Балоги объединяется с ПР

Винницкая областная организация партии "Единый Центр" намерена объединиться с партийными структурами Партии регионов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя облорганизации "Единого центра" Алексей ГАВРИЛОВ.

«Такое решение было принято на конференции областной организации «Единого центра», - сказал он.

А.ГАВРИЛОВ отметил, что переход будет осуществляться на основе индивидуального вступления в Партию регионов членов «Единого Центра».

«Винницкая облорганизация "Единого центра" планирует завершить процедуру объединения с Партией регионов до августа», - сообщил он.

В настоящее время в Винницкой области насчитывается около 10 тысяч членов партии "Единый Центр".