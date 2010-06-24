Кравчук: возможно, народ жил по Конституции, а власть - никогда

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что нынешняя власть, как и предыдущие, не желает жить по Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на презентации проекта новой Конституции, подготовленной Общественной инициативой «Обновление страны» и Украинским юридическим обществом.

«Мы ни одного дня не жили по Конституции. Возможно, жил народ, или кто-то из граждан, но власть никогда не жила по Конституции», - сказал Л.КРАВЧУК.

«Она (власть) жила, живет и собирается жить по политической целесообразности», - убежден он.

Л.КРАВЧУК считает недопустимым, что власть, прикрываясь благородной целью, нарушает законы. Он отметил, что руководители государства оправдываются таким образом: «Так нужно, у нас нет времени думать, нам немедленно нужно наводить порядок».

Он согласился, что в Украине необходимо навести порядок, но отметил, что это должно происходить не за счет нарушения норм Конституции, законов и свертывания демократических свобод.

Л.КРАВЧУК подчеркнул, что весь 20-летний конституционный процесс в Украине зависел от «вождей».

«Ни КУЧМА, ни ЮЩЕНКО, ни сейчас, эти сигналы, которые выходят из Администрации Президента и властных коридоров, не свидетельствуют о том, что есть желание написать Конституцию, независимо от фамилии главы государства, независимо от политической силы, а для украинского народа, для утверждения его влияния на власть», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его мнению, очень правильно, что общественные организации, специалисты, юристы предлагают свои варианты конституционных изменений. В то же время, Л.КРАВЧУК убежден, что без согласования с властью положений новой Конституции нереально ввести ее в действие, даже если инициировать проведение соответствующего референдума. Он напомнил, что в соответствии с 13-м разделом Конституции внести изменения в Основной Закон без парламента невозможно.

«Можем ли мы обойти Конституцию? Мы - нет! А власть может! Она показывает, что может это делать, не обращая внимания на протесты», - сказал Л.КРАВЧУК.