Бондарчук думает, что торговля оружием рассорит Януковича с Азаровым

Отправленный в отставку 10 июня генеральный директор "Укрспецэкспорта" Сергей БОНДАРЧУК прогнозирует продолжение конфликта между Президентом Украины и правительством вокруг подчинения компании.

Об этом С.БОНДАРЧУК сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№ 106).

Отвечая на вопрос, остановит ли назначение Дмитрия САЛАМАТИНА на должнсть главы компании процесс переподчинения «Укрспецэкспорта», начатый в минувшие месяцы Кабинетом министров, С.БОНДАРЧУК сказал: «Я не верю, что компромисс между Президентом и Кабмином найден. Убежден, что мы стоим на пороге новых конфликтов».

По его словам, еще в 2006 году нынешний первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, занимавший тогда должность вице-премьера, уговаривал С.БОНДАРЧУКА уйти с должности гендиректора.

«Что, сегодня у него пропало такое желание? Нет, оно только усилилось. Хотя лично я считаю, что компания должна находиться в вертикали Президента. Именно благодаря поддержке Президента ЮЩЕНКО деятельность компании под моим руководством была успешной», - заявил С.БОНДАРЧУК.

Он также сказал, что де-юре остается руководителем госпредприятия: «Я до сих пор не уволен, я нахожусь на больничном. Я не писал заявления об уходе – меня, кстати, об этом и не просили. Я являюсь госслужащим. И де-юре сегодня сложилась такая ситуация, что у нас есть два генеральных директора "Укрспецэкспорта".

По словам С.БОНДАРЧУКА, он не намерен оспаривать указ о своем увольнении.

Он также подчеркнул, что не вел переговоров с главой Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИНЫМ о том, чтоб тот помог ему остаться на должности руководителя компании.

«Я знаком с Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ, и достаточно давно. Уже лет девять мы поддерживаем товарищеские отношения. Но я могу гарантировать, что я не общался с ним на тему сохранения меня в должности. Я считаю это некорректным и неправильным. Если где-то ЛЕВОЧКИН и выступал в мою защиту, то мне об этом ничего не известно. И я не хотел бы, чтобы в итоге какие-то камни летели в его огород», - сказал С.БОНДАРЧУК.

Он также сообщил, что в "Укрспецэкспорте" после назначения нового гендиректора было уволено 100% руководителей структурных подразделений – начальников департаментов. «Уволены все заместители гендиректора – сегодня (23 июня) на заседании Кабмина было принято формальное решение об этом. Это костяк компании, люди, которые работали в ее структурах уже 15 лет, с момента создания. На них завязаны все контракты. Я, конечно, желаю успехов новому руководителю. Но не знаю, как он будет дальше развивать компанию без этих людей», - сказал С.БОНДАРЧУК.