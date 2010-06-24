Нафтогаз купил у Газпрома газ, который сам же продал з 2 дня до того?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за 11 млрд. куб. м газа.

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

В сообщении отмечается, что Ю.ТИМОШЕНКО всегда стояла и будет стоять на позициях защиты интересов государства Украина, прежде всего - в вопросах отстаивания стратегической собственности.

В частности, в подтверждение этого сегодня на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО обнародована копия соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» от 20 января 2009 года, которое было подписано во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО и по которому «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с «Газпромом».

«Мы сегодня обнародуем соглашение купли-продажи, по которому Украина купила этот газ у «Газпрома», рассчиталась, заплатила 1 миллиард 700 миллионов долларов и тем самым обеспечила выход Украины, России, стран ЕС из газового кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Согласно обнародованным документам, «Газпром» в начале 2009 года приобрел у НАК «Нафтогаз Украины» 11 млрд. куб. м природного газа, поставленного в Украину в режиме транзита, а затем почти сразу же продал этот газ назад «Нафтогазу Украины» за ту же сумму.

В подтверждение этого приводятся копии акта сдачи-приемки запаса газа в ПХГ соответственно от 4 и 6 февраля 2009 года: в первом продавцом выступает «Нафтогаз Украины», а покупателем – «Газпром», тогда как во втором они меняются местами.

В то же время, в соглашении нет ни одного упоминания о том, что 11 млрд. куб. м газа, которые являются объектом купли-продажи, на момент подписания документа принадлежали компании RosUkrEnergo или были переданы компанией RosUkrEnergo «Газпрому».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

22 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сообщил, что до завершения экспертизы постановления Стокгольмского арбитражного суда правительством Украины переговоры с компанией RosUkrEnergo проводиться не будут.

По словам Ю.БОЙКО, для последующих действий необходимо получить правовую оценку и произвести необходимые решения. Соответствующие документы отправлены на рассмотрение премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

«Соответствующее письмо с сопроводительными документами на имя премьер-министра уже направленно, и я считаю, необходимые поручения будут даны Министерству юстиции», - заявил Ю.БОЙКО.

Также он отметил, что в Минтопэнерго не поступали предложения от компании RosUkrEnergo относительно возможного мирового соглашения или отсрочки выплаты.