Янукович запретил Азарову списывать просчеты на «подножки» оппозиции

Виктор Янукович поставил правительственным чиновникам главное задание: «работать не ради того, чтобы было о чем отчитываться на заседаниях Правительства или на других совещаниях высокого уровня. Работать нужно так, чтобы наши люди почувствовали: Украина может быть успешной, а ее граждане – зажиточными. Как мы неоднократно с вами говорили – чтобы нас уважали в мире».

Об этом Президент заявил в заключительном слове во время расширенного заседания Кабинета Министров, сообщает пресс-служба главы государства.

Янукович обратил внимание министров на то, что «сегодня власть находится под чрезвычайно пристальным контролем со стороны общественности. И это понятно, потому что общество уже научено горьким опытом, когда ему очень много обещали, но практически ничего не дали политики-популисты.

Мы не имеем права не оправдать ожидания людей. Не имеем права объяснять собственные просчеты ошибками предшественников, «подножками» оппозиции и многим другим, что использовалось властью еще совсем недавно. Та эпоха прошла и уже не вернется никогда», - резюмировал Президент.