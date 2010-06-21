Азаров отменил решение Тимошенко

Кабинет министров Украины постановлением №455 от 16 июня отменил решение предыдущего правительства о создании сети аптечных учреждений Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта".

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, правительство Юлии ТИМОШЕНКО в феврале 2010 года приняло решение о создании государственных аптек на базе "Укрпочты".

Первая государственная аптека была создана в феврале 2010 года в Киеве на базе предприятия "Укрпочта". Правительство Ю.ТИМОШЕНКО планировало, что до конца 2010 года по всей территории Украины на базе отделений "Укрпочты" будет создано 500 аптечных учреждений государственной формы собственности, в которых лекарства будут продаваться по ценам на 30% ниже, чем в коммерческих сетях.