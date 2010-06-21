Эксперт раскусил специфику будущих выборов в Киеве

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что спецификой предстоящих выборов в Киеве станет неэффективность традиционных политтехнологий и раскрытие феноменов практических проектов.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«Народ настолько устал от постоянного популизма и земельных скандалов, что будет искать среди политических сил тех, кто способен кардинально сменить принципы функционирования городской власти, причем не только на идеологическом уровне, но и на инфраструктурном», - убежден директор АМС.

По словам эксперта, управленческая модель в сфере ЖКХ крайне несостоятельна и может стать предпосылкой к спаду рейтинга партии власти.

«Феномен планового и непланового отключения горячей воды в Киеве, которое может растянуться с 2 недель до 2 месяцев, свидетельствует не только об износе инфраструктуры в ЖКХ, но и о крайне неэффективной управленческой модели, а также высокой степени коррупции. Понятно, что ремонт, постоянное «латание» теплотрасс – это бездонная бочка, которая может «съесть» серьезные бюджеты. Власть, которая всему этому попустительствует, расписывается в своей несостоятельности. Это неминуемо скажется на ее электоральном рейтинге. Именно в этом кроется позитивная социология таких проектов, как «Коммунальный фронт», не стесняющихся вести дискуссию на исключительно практическом уровне решения коммунальных проблем», - отметил В.БАЛА.