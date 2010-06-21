В БЮТ успокоили коалициантов: не дождетесь!

В БЮТ утверждают, что никаких конфликтов у руководства блока нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, комментируя информацию в ряде СМИ о том, что у лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО есть конфликт с Александром ТУРЧИНОВЫМ и А.КОЖЕМЯКИНЫМ.

«Я хотел бы категорически опровергнуть эту информацию. У Юлии ТИМОШЕНКО не было и нет никаких конфликтов ни с ТУРЧИНОВЫМ, ни со мной лично», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, руководство блока и фракции остается «крепкой и единой командой соратников и единомышленников». «Хочу успокоить тех, кто распространяет подобные нелепости: «Не дождетесь!», - сказал народный депутат.

Он также отметил, что такая «циничная клевета» - это составляющая дальнейшего формирования нынешней коалиции купленными депутатами-«тушками» из оппозиционных фракций.

«Не секрет, что в коалиции эти «тушки» за определенное вознаграждение выполняют различные поручения от Партии регионов по дискредитации бывших соратников, поэтому они так активно поливают грязью своих бывших коллег по партии и фантазируют о каких-то конфликтах внутри», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

*** Сегодня, 21 июня, газета “Сегодня” обнародовала информацию о том, что у лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО существует конфликт с ее соратником А.ТУРЧИНОВЫМ. При этом издание не ссылается на конкретное лицо, а пишет, что эта информация поступила от “источника во фракции БЮТ”. “По словам источника, у ТИМОШЕНКО сейчас скрытый конфликт даже с ТУРЧИНОВЫМ, а его креатуру - заместителя председателя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА - она третирует открыто, и сам КОЖЕМЯКИН на одном из заседаний фракции сказал, что "уйдет на пенсию", - пишет издание.

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