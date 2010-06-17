Охрана Януковича ищет террористов

По пути следования кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА может быть заложена взрывчатка, пишет газета «Сегодня» (№130).

Один из источников, близкий к спецслужбам, заявил изданию, что речь идет об оперативной информации по поводу того, что на пути следования кортежа В.ЯНУКОВИЧА могут заложить взрывчатку, и сейчас проводится операция по разоблачению вероятных террористов. Подробнее собеседник газеты говорить не стал, сославшись на то, что это государственная тайна.

Как отмечает издание, эксперты по безопасности проанализировали эту информацию и выдвинули две версии. Охрана Президента может опасаться так называемой «торпеды», то есть, водителя-смертника за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля. По сведениям газеты, приблизительно две недели назад состоялось расширенное совещание у главы Управления госохраны, и там был поставлен вопрос о полной очистке трассы, по которой двигается президентский кортеж, от абсолютно всех автомобилей.

Кроме того, как пишет газета, охрана может опасаться взрыва машины, припаркованной вблизи трассы, по которой движется кортеж. Свидетельством тому является то, что в последнее время, по словам очевидцев, милиция требует перед проходом кортежа убрать даже те машины, которые припаркованы возле увеселительных заведений вдоль трассы, хотя специалисты говорят, что такая версия менее вероятна, так как трудно точно рассчитать время взрыва, ведь кортеж проезжает по трассе с высокой скоростью - до 140-150 км в час.

Также специалисты не исключают и версию о снайпере, но она наиболее слабая: во время движения трудно попасть в бронированный «Мерседес», а вот во время массовых мероприятий с участием Президента шансы снайпера возрастают, пишет «Сегодня».

Как сообщал УНИАН, председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в интервью «Украинской правде» заявлял, что угроза жизни Президенту В.ЯНУКОВИЧУ была и пока не устранена. «Да, была угроза жизни Президенту. Мы провели достаточно серьёзный комплекс оперативных мероприятий. Угрозу пока еще не устранили. Это был не простой звонок по телефону. Простой звонок или простое письмо не воспринималось бы настолько серьёзно», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.