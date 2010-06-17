Янукович сегодня в Сумской области

Сегодня состоится рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Сумскую область, сообщили УНИАН в Сумской областной государственной администрации.

Пока пресс-служба ОГА не может сообщить полную программу пребывания главы государства в регионе, хотя о приезде В.ЯНУКОВИЧА в Сумскую область стало известно еще 16 июня. Планируется, что Президент посетит город Ворожбу Белопольского района, где примет участие в открытии электрифицированного участка «Конотоп-Ворожба» Юго-Западной железной дороги, обновленного железнодорожного вокзала «Ворожба», а также проведет в Сумах заседание Регионального комитета по экономическим реформам.