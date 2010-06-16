Андриевский: у коалиции есть один шанс, чтобы сохранить лицо

Единственный вариант провести 31 октября местные выборы, не нарушая Конституции, - это законодательно сократить избирательный процесс. Это в интервью журналистам отметил один из лидеров Блока Виталия Кличка, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя назначение местных выборов на 31 октября этого года.

«Для коалиции единственный шанс успеть внести изменения в Конституцию и провести местные выборы 31 октября, это сократить избирательный процесс до 45-30 дней», - подчеркнул политик.

По словам Андриевского, соответствующие изменения в Конституцию, в частности унификация сроков каденций депутатов и председателей советов, мэров, а также норма об одновременном проведении очередных выборов по всей стране - единственно возможное условие проведения выборов.

«Чтобы внести изменения в 141-ю статью Конституции, Раде необходимо голосовать на двух очередных сессиях – простым большинством на текущей сессии до 9 июля и конституционным – на сессии после летних каникул (7 сентября). Допустим, эти изменения вступят 8 сентября. Но согласно действующему законодательству, выборы объявляют не позже чем за 100 дней до даты голосования. То есть при такой норме ближайшей датой проведения выборов в местные советы будет 19 декабря 2010 года. Следовательно, чтобы успеть до 31 октября, необходимо внести изменения в Закон о выборах депутатов местных советов с тем, чтобы сократить длительность избирательного процесса», - отметил депутат.

По мнению Андриевского, сокращение сроков избирательной кампании выгодно партии власти, которая уже фактически начала избирательную гонку и находится на пике электоральной поддержки.

Кроме того, по убеждению политика, сокращения сроков может отразиться на качестве проведения выборов.

«Речь идет не столько о сокращении времени для подготовки участников выборов, сколько об организации самого процесса. А это формирование участковых комиссий, списков, печатание бюллетеней и так далее. Сокращение сроков кампании может привести к массовым ошибкам», - отметил он.