Тимошенко жалеет: была «неисправимым романтиком» в отношении Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО жалеет, что была «неисправимым романтиком» в отношении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила на пресс-конференции в Хмельницком.

«Я сожалею, что была неисправимым романтиком, когда инициировала встречу с Виктором ЮЩЕНКО после президентских выборов. Я надеялась с ним договориться о сотрудничестве, а он в ответ лишь покивал головой. На следующий день я узнала из СМИ, что была “главной ошибкой” Виктора ЮЩЕНКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она добавила, что эпоха В.ЮЩЕНКО закончилась, и при этом отметила, что стольких шансов, как В.ЮЩЕНКО, не имел ни один Президент, чтобы развивать Украину.

«Для меня было странно, когда услышала информацию, что В.ЮЩЕНКО с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Межигорье договаривались о переформатировании коалиции в Верховной Раде, в которую должна была войти фракция “Наша Украина - Народная Самооборона”. Это мною расценивается как обескровливание и сдача Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, председатель политического совета партии “Наша Украина” Вера УЛЬЯНЧЕНКО, комментируя сообщение некоторых СМИ относительно якобы возможного вхождения фракции "Нашей Украины" в состав правительственной коалиции, заявила, что «Наша Украина» не планирует входить в состав нынешней коалиции и не ведет никаких переговоров по этому поводу.