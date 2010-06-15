Тимошенко уже знает, сколько денег осядет в карманах окружения Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что правительство Николая АЗАРОВА отменило необходимость проведения тендеров из закупки работ и услуг с целью подготовки к проведению Евро-2012 из-за намерения передать бюджетные средства приближенным частным структурам.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на пресс-конференции в Черновцах.

"То, что все тендеры убраны с привлечением подрядчиков для объектов Евро, говорит о том, что из 17 миллиардов гривен половина осядет в карманах частных структур, приближенных к ЯНУКОВИЧУ", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

По ее мнению, еще одним доказательством подтверждения этого является факт выделения из государственного бюджета объема финансовых ресурсов, который превышает стоимость работ и услуг.

"17 миллиардов гривен – вдвое больше, чем необходимо, выделили на достройку отдельных объектов к Евро. Я могу утверждать, что надо на достройку объектов Евро в 2010 году вдвое меньше денег, поскольку с 2009 года расценки только упали, а не повысились", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.