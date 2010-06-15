Могилев обещает отрывать головы за продажу должностей

За продажу должностей министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ обещает «отрывать головы»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании работников милиции Полтавской области по итогам работы за 5 месяцев 2010 года.

«К сожалению, за последние годы мы получили ряд негативных тенденций в работе личного состава: должности в милиции начали продавать за деньги. Это страшное явление. Не дай Бог, мы узнаем о том, что кто-то в милиции продает должности. За это оторвем голову каждому. Такого не должно быть. Это надо искоренить»,- сказал министр.

А.МОГИЛЕВ также рассказал о схеме борьбы с продажей должностей в милиции. «Фактически у каждого начальника 5 заместителей, подчиненных. У каждого заместителя есть 3-4 начальника службы ... Так вот, если сотрудник, подчиненный попадает под уголовную ответственность, то его прямой начальник сразу же пишет рапорт на увольнение, а тот, кто над ним чуть выше, получит выговор. Такая мера «воспитания» позволит разрушить вертикаль передачи денег», - заявил министр.