Ляпина говорит, что Ехануров напрасно «записывает» ее в коалицию

Народный депутат от НУ-НС, член группы «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА не видит возможности, чтобы фракция НУ-НС в ближайшее время приняла решение о вхождении в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам, комментируя заявление члена партии «Наша Украина» Юрия ЕХАНУРОВА о возможности вхождения нашеукраинцев в состав коалиции вместо депутатов от КПУ.

К.ЛЯПИНА заметила, что такое заявление Ю.ЕХАНУРОВА должны комментировать сами нашеукраинцы. «Но что касается фракции, то я могу сказать, что не было и не будет в ближайшей перспективе никакой возможности фракции НУ-НС вести любые переговоры с провластной коалицией в любом формате».

По словам К.ЛЯПИНОЙ, причиной этого является тот факт, что основу коалиции составляет фракция Партии регионов, с которой у НУ-НС есть большие разногласия. «Поэтому фракция не будет вести такие переговоры и ни в какую коалицию с «регионами» входить не будет», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, руководитель Киевской городской организации партии "Наша Украина" Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что парламентская фракция НУ-НС осенью может вступить в коалицию с Партией регионов без коммунистов.

В интервью "Газете по-киевски" (№109 от 15 июня) он сказал: "Если удастся договориться внутри фракции НУ-НС о возобновлении реальной работы, то осенью можно поднимать вопрос о вхождении в коалицию и выведении оттуда коммунистов".