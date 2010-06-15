Азаров заверил ЕС, что свобода слова в Украине - ценность фундаментальная

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что руководство Европейского Союза не сомневается в том, что в Украине соблюдается и будет соблюдаться свобода слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Люксембурге в рамках заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС.

«Что касается свободы слова, то для нас это фундаментальная ценность. Я думаю, что руководство ЕС в этом уверено. И Президент, и правительство Украины будут выполнять все те нормы Конституции, которые гарантируют нашим гражданам в том числе и свободу слова», - сказал Н.АЗАРОВ.