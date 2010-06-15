С заместителя Дубины взяли подписку о невыезде

С бывшего первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Диденко взята подписка о невыезде.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Перед этим он был допрошен в Службе безопасности Украины.

По сути, Диденко стал главным фигурантом дела о нанесении убытков Украине по результатам рассмотрения иска "РосУкрЭнерго" в Стокгольмском арбитраже.

Диденко занимал должность первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" по времена правительства Юлии Тимошенко. Он исполнял обязанности главы "Нафтогазу", пока бывший руководитель НАКа Олег Дубина находился на больничном.

На прошлой неделе нынешний глава СБУ Валерий Хорошковский сообщил об открытии дела по факту нанесения убытков государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

"Нанесенный убыток состоит в тому что Украина (по решению суда) должна вернуть РосУкрЭнерго дополнительные объемы газа в виде штрафных санкций", - объяснил Хорошковский.

Как известно, РУЭ и "Нафтогаз" спорили за право владения 11 млрд. куб. м газа. Стокгольмский суд встал на сторону "РосУкрЭнерго" - газового посредника, совладельцами которого являются российское РАО "Газпром" и украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.