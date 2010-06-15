Коммунисты хотят быть и во власти, и в оппозиции

09:10, 15 июня 2010
Политика
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Голубь: здесь ничего не изменилось

Компартия не собирается выходить из коалиции.

Об этом заявил коммунист Александр Голубь в эфире ICTV.

"Если говорить о выходе из коалиции - его не будет", - подчеркнул он.

"Мы так и так находимся в оппозиции к той системе, которая есть. И тут ничего не поменялось", - отметил Голубь.

Как известно, ранее лидер КПУ Петр Симоненко раскритиковал своих союзников по коалиции "за двусмысленность позиции".

Украинская правда

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