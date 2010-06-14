Власть навязывает стране тоталитарную систему правления?

Принятие закона о всеукраинском референдуме – это попытки новой власти навязать стране тоталитарную систему правления. Об этом народный депутат от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ заявил в комментарии УНИАН.

По его словам, инициированный Партией регионов законопроект о всеукраинском референдуме (внесён в парламент членом фракции Партии регионов Дмитрием ШПЕНОВЫМ. – УНИАН), способен окончательно ослабить парламент и даже сделать его недееспособным.

«Я думаю, что принятие этого закона – опасная тенденция, потому что он фактически выводит из-под юрисдикции парламента самые важные функции, а именно – внесение изменений в Конституцию, хотя, хочу напомнить, именно народные депутаты делегированы народом на выполнение этой законодательной функции», – подчеркнул политик.

Д.ВЕТВИЦКИЙ считает, что действующая власть готовит этот закон «под себя».

«Есть все основания предполагать, что данная инициатива продвигается с целью вынести на референдум вопрос об изменении формы правления и возвращении к жёсткой президентской форме правления. И надо признать, что на сегодняшний день большинством в Верховной Раде можно принимать любые законы, поэтому предотвратить утрату полномочий парламента, а, следовательно, и демократии, могут только внеочередные парламентские выборы», – подытожил бютовец.

По мнению главного координатора гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО, предлагаемый законопроект в будущем способен «полностью вывести парламент из голосования по особо крупным вопросам, в частности – по внесению изменений в Конституцию».

«Сегодняшняя ситуация в стране показывает, что при наличии политической воли правящая партия способна проводить через Верховную Раду важные решения, с какой целью тогда поспешно и без надлежащего общественного обсуждения инициируется закон о референдуме, провести который способна только власть? Только из желания увековечить правление Президента», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Общественный деятель убеждён в том, что первым вопросом, который будет вынесен на референдум, будет вопрос о возвращении Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ полномочий Леонида КУЧМЫ.

«В случае общественного безразличия может быть вынесен на обсуждение вопрос об отмене политической реформы 2004 года (Закон Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-IV, которым в Украине была внедрена парламентско-президентская форма правления. – УНИАН), ведь в парламенте в здравом уме никто не пойдёт на возвращение чрезмерных полномочий главе государства, а В.ЯНУКОВИЧ пытается строить систему управления страной в стиле Российской империи», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, предлагаемый регионалами законопроект содержит в себе нормы, которые изначально ведут к фальсификациям со стороны организаторов референдума.

«В частности, законопроектом предусматривается, что некая инициативная группа должна за 40 дней собрать 3 миллиона подписей, что изначально невозможно. Ещё более маловероятно проверить 3 миллиона подписей за неделю – каким образом ЦИК сделает это? Более того, решение референдума набирает силу с момента его оглашения без согласования с парламентом», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2010 года парламент принял в первом чтении законопроект № 6278 «О всеукраинском референдуме», внесённый народным депутатом от Партии регионов Д.ШПЕНОВЫМ 29 апреля 2010 года. Законопроект поддержали 250 народных депутатовиз 427, зарегистрированных в сессионном зале, в частности: 171 народный депутат от фракции Партии регионов, в полном составе фракция Коммунистической партии Украины – 27 депутатов, 19 депутатов от Блока Литвина, 22 – от БЮТ, 9 – от НУ–НС и 2 внефракционных. Против принятия законопроекта проголосовали 66 народных депутатов, не голосовали – 111.

Согласно законопроекту № 6278, предметом всеукраинского референдума могут быть любые вопросы, за исключением тех, решение которых референдумом не допускается Конституцией Украины, законами Украины. На всеукраинский референдум могут выноситься несколько вопросов по одной проблеме. Всеукраинский референдум может быть: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); относительно принятия или отмены закона или внесения изменений в действующий закон (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, по которым референдум не допускается в соответствии с Конституцией Украины (общий референдум).

Президент обязан провозгласить всеукраинский референдум по народной инициативе, если его вопросы не нарушают требований Конституции, законов и если под требованием о его проведении подписалось не менее трёх миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи под этим требованием собраны не менее чем в двух третях областей в течении сорока дней. Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.