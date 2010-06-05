Оппозиции не нравится закон о всеукраинском референдуме

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что оппозиция должна сделать все, чтобы не допустить принятия в целом предложенного Партией регионов закона о всеукраинском референдуме, чтобы парламент не был отстранен от внесения изменений в Конституцию Украины.

Об этом он заявил во время эфира на «5 канале».

"Надо не допустить принятия закона о всеукраинском референдуме, который является антиконституционным", - сказал Н.ТОМЕНКО и отметил, что в Конституции четко прописано, каким образом могут вноситься изменения в Основной Закон, и это является общеевропейской демократической практикой.

"Тот вариант, который предложила команда ЯНУКОВИЧА, непринятный. Если этот вариант во втором чтении будет приняты, то тогда мы как оппозиция будем думать над тем вариантом, который предложила лидер БЮТ", - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО считает, что если команда Президента хочет утверждать Конституцию на референдуме, то общество должно делать выбор между несколькими вариантами. "Если команда ЯНУКОВИЧА пишет свою Конституцию, то тогда специалисты и оппозиция должны написать свою Конституцию - и выбирайте", - добавил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что в случае принятия данного антиконституционного закона о референдуме, его можно обжаловать в Конституционном Суде, но история с созданием коалиции доказала, что это напрасное дело.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона "О всеукраинском референдуме", внесенном депутатом от Партии регионов Дмитрием ШПЕНОВЫМ.

Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть любые вопросы за исключением тех, решение которых референдумом не допускается Конституцией Украины, законами Украины.

На всеукраинский референдум могут выноситься несколько вопросов по одной проблеме.

Согласно предмету всеукраинский референдум может быть: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесению изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате действия или признания недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона или внесения изменений в действующий закон (законодательный референдум); по любому вопросу за исключением тех, относительно которых референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум).

Законопроектом предусматривается, что Президент провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией и законами Украины требований об организации и порядке проведения всеукраинского референдума по народной инициативе. Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

Предусмотрено, что субъектами инициирования всеукраинского референдума является украинский народ, Верховная Рада Украины, в случаях и порядке, установленным Конституцией Украины и данным законопроектом. Субъектом назначения (провозглашения) является Президент Украины и Верховная Рада Украины.

Конституционный референдум о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины назначается Президентом Украины по инициативе Верховной Рады Украины, с учетом требований части восьмой статьи 22 этого законопроекта.

Ратификационный референдум об изменении территории Украины назначается Верховной Радой Украины.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается Президентом Украины.

На всеукраинский референдум по народной инициативе не может быть вынесен (инициирован) вопрос об изменении территории Украины.

Президент обязан провозгласить всеукраинский референдум по народной инициативе, если его вопросы не нарушают требований Конституции, законов и если под требованием о его проведении подписалось не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи под этим требованием собраны не менее как в двух третях областей и не менее как по 100 тысяч подписей в каждой области.