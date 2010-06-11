В Киевской мэрии попрощались с Александром Зинченко (фото)
18:01, 11 июня 2010Политика
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Политик умер позавчера
В Колонном зале КГГА сегодня прошло прощание с депутатом от БЮТ в Киевском городском совете, генеральным директором Национального космического агентства Украины (2009-2010) Александром Зинченко.
Как передает корреспондент УНИАН, попрощаться с О.Зинченко приехали депутаты Киеврады и Верховной Рады Украины, известные политические и общественные деятели, журналисты, художники.
Похоронили Александра Зинченко на Байковом кладбище.
Как сообщал УНИАН, Александр Зинченко умер от тяжелой болезни 9 июня.
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