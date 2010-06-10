Регионал вступился за Могилева - демократа и реформатора

Оппозиция освобождением Анатолия МОГИЛЕВА от должности министра внутренних дел пытается остановить реформы, начало которым положило новое руководство Министерства внутренних дел.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Василий ГРИЦАК, комментируя результаты рассмотрения профильным парламентским Комитетом проекта постановления ВР «Об освобождении А.МОГИЛЕВА от должности министра внутренних дел Украины», внесенного народными депутатами от НУ-НС Борисом ТАРАСЮКОМ, Вячеславом КОВАЛЕМ, Александром ЧЕРНОВОЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, по словам В.ГРИЦАКА, “попытка отстранить Анатолия МОГИЛЕВА от должности министра внутренних дел является очередной провокацией со стороны оппозиции, имеющей целью дестабилизировать работу МВД”.

По мнению В.ГРИЦАКА, авторы документа “путем давления на МВД” пытаются остановить реформы, начало которым положило новое руководство министерства.

«Обвинения в недемократичности, каких-то репрессивных методах руководства нового министра, которые выдвигает оппозиция, являются абсолютно искусственными и необоснованными, - подчеркнул он. – Ведь в своих интервью МОГИЛЕВ высказывался не против массовых акций, которые являются законным правом оппозиции, а против нарушений общественного порядка путем блокирования улиц, препятствования жизнедеятельности граждан и т. п.».

«Не случайно проект постановления об освобождении от должности министра внутренних дел не был поддержан членами профильного парламентского комитета, более того, Верховной Раде рекомендовано его отклонить», - добавил парламентарий.