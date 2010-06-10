Мэр Одессы говорит, что не собирается становиться регионалом
18:16, 10 июня 2010Политика
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Гурвиц опроверг слухи
Одесский городской председатель Эдуард ГУРВИЦ опроверг информацию о своем намерении вступить в Партию регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня журналистам.
Э.ГУРВИЦ подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.
«Думаю, что авторов и распространителей этих слухов значительно больше, чем разумных людей, которые в это поверили. Это такого уровня слух», - заявил мэр Одессы.
Как сообщалось, информация о том, что Э.ГУРВИЦ якобы подал заявление о вступлении в Партию регионов, была распространена накануне со ссылкой «на осведомленные источники».
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