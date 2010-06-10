Деньги, которыми заплатят американцам за аудит, еще должна отобрать милиция

Аудит деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО будет производиться за счет средств, возвращенных правоохранительными органами в бюджет по результатам проверки злоупотреблений предыдущего Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, отвечая на вопрос, почему для проведения аудита была избрана компания Trout Cacheris, какие ей ставятся сроки и в какую сумму обойдется Украине этот аудит.

По поводу выбора компании А.КЛЮЕВ ответил так: «Проводили тендер, и на тендере определили, какая компания. Поэтому здесь все прозрачно».

«Все, что касается объема услуг, - добавил он, - сейчас компания начала проводить аудит. Окончательный объем услуг будет определен уже после того, как они определятся по объему работы. У нас оговорены, как говорится, рамки и параметры. Они не могут переходить определенный порог».

Относительно того, из каких средств будут оплачены услуги компании, первый вице-премьер сказал: «Знаете, у прошлого правительства очень много было злоупотреблений. Я думаю, что у правоохранительных органов очень много работы. И много средств будет возвращено в государственный бюджет. За счет этого мы и будем финансировать эти расходы».

Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиям по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях. В частности, партнер компании Плато КАЧЕРИС занимался расследованием по делу Уотергейтского скандала (1972-1974 гг.), который закончился отставкой президента США Ричарда НИКСОНА. А также расследованием по делу экс-президента США Била КЛИНТОНА, замешанного в сексуальном скандале, который привел к импичменту Б.КЛИНТОНА.