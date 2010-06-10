Суд велел вернуть державе «лес Лозинского»

Киевский апелляционный хозяйственный суд согласился с доводами иска Генеральной прокуратуры относительно незаконного приобретения обществом с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Голованевское», одним из учредителей которого является Виктор ЛОЗИНСКИЙ, права на пользование охотничьими угодьями общей площадью 26,4 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Постановлением от 10 июня 2010 года отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «ОХ «Голованевское» и других лиц и оставлено в силе решение Хозяйственного суда Киева, которым было отменено решение Кировоградского областного совета «О предоставлении охотничьих угодий в пользование ООО «ОХ «Голованевское», признан недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства и указанное общество обязали вернуть спорные охотничьи угодья государству, сообщили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, прокуратура установила, что охотничьи угодья на территории Кировоградской области, площадью около 26 тыс. гектаров, предоставлялись частным структурам, связанным с бывшим народным депутатом Украины В.ЛОЗИНСКИМ, с нарушением требований действующего законодательства. Поэтому прокуратурой Кировоградской области был заявлен иск в хозяйственный суд о признании незаконными решений Кировоградского областного совета о предоставлении в пользование указанных охотничьих угодий.

22 февраля 2010 года Хозяйственный суд г. Киева признал незаконным и отменил решение Кировоградского областного совета от 21 марта 2008 года № 424 «О предоставлении охотничьих угодий в пользование ООО «ОХ «Голованевское», признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства от 1 августа в 2008 г. и обязал вернуть спорные охотничьи угодья Кировоградскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства.

Сам В.ЛОЗИНСКИЙ в настоящее время находится под стражей. Он подозревается в нанесении преднамеренных тяжелых телесных повреждений. В частности, 16 июня 2009 года вблизи охотничьих угодий в Голованевском районе в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашними районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олийнык.