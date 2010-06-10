Могилев уволил начальника Тернопольского облУВД за вину его зама
13:34, 10 июня 2010Политика
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Злоупотреблял служебным положением...
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ уволил начальника Управления МВД в Тернопольской области Василия ПОЛИЩУКА за то, что его заместитель был уличен в злоупотреблении служебным положением.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
«Начальник облУВД Тернопольской области отстранен от занимаемой должности в связи с тем, что его заместитель злоупотреблял служебным положением», - сказал А.МОГИЛЕВ.
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