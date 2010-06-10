Могилев уволил начальника Тернопольского облУВД за вину его зама

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ уволил начальника Управления МВД в Тернопольской области Василия ПОЛИЩУКА за то, что его заместитель был уличен в злоупотреблении служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Начальник облУВД Тернопольской области отстранен от занимаемой должности в связи с тем, что его заместитель злоупотреблял служебным положением», - сказал А.МОГИЛЕВ.